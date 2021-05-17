Когда в ЕС начнут восстанавливать туризм: названы сроки

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что у ЕС есть необходимые инструменты и условия для безопасного восстановления туристического сезона. В Евросоюзе завили о благоприятных условиях для восстановления туризма летом.
Об этом сообщает Euractiv.
Он назвал инструментами безопасного восстановления туризма значительное увеличение производственных мощностей вакцин, а также паспорта вакцинации от коронавируса.
Бретон, в частности, возглавляет рабочую группу по стратегии ЕС по вакцинации против COVID-19.
"Европейский парламент и Рада теперь готовы завершить переговоры по сертификату до конца мая. И я уверен, что мы сможем подготовить его к лету",- сказал Бретон.
Напомним, Испания в мае планирует открыться для туристов из стран, не входящих в ЕС.
Отметим, Греция приняла первых туристов после длительного перерыва из-за коронавируса.
Кроме того, правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, которая позволила бы свободно путешествовать в Европу. Сейчас Украина "серьезно ведет переговоры" об унификации COVID-паспорта с Евросоюзом.