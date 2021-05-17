Коли в ЄС почнуть відновлювати туризм: названо терміни

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що у ЄС є необхідні інструменти і умови для безпечного відновлення туристичного сезону. В Євросоюзі завили про сприятливі умови для відновлення туризму влітку.

"Європейський парламент і Рада тепер готові завершити переговори по сертифікату до кінця травня. І я впевнений, що так, ми зможемо підготувати його до літа ", - сказав Бретон.

Він назвав інструментами безпечного відновлення туризму значне збільшення виробничих потужностей вакцин, а також паспорти вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, Іспанія у травні планує відкритися для туристів з країн, що не входять до ЄС.

Зазначимо, Греція прийняла перших туристів після тривалої перерви через коронавірус.

Крім того, уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, яка дозволила б вільно подорожувати до Європи. Зараз Україна "серйозно веде переговори" про уніфікацію COVID-паспорта з Євросоюзом.