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Коли в ЄС почнуть відновлювати туризм: названо терміни

Автор: Анастасія Рокитна

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що у ЄС є необхідні інструменти і умови для безпечного відновлення туристичного сезону. В Євросоюзі завили про сприятливі умови для відновлення туризму влітку.

Про це повідомляє Euractiv.

Він назвав інструментами безпечного відновлення туризму значне збільшення виробничих потужностей вакцин, а також паспорти вакцинації від коронавірусу.

Бретон, зокрема, очолює робочу групу зі стратегії ЄС із вакцинації проти COVID-19.

"Європейський парламент і Рада тепер готові завершити переговори по сертифікату до кінця травня. І я впевнений, що так, ми зможемо підготувати його до літа", - сказав Бретон.

Нагадаємо, Іспанія у травні планує відкритися для туристів з країн, що не входять до ЄС.

Зазначимо, Греція прийняла перших туристів після тривалої перерви через коронавірус.

Крім того, уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, яка дозволила б вільно подорожувати до Європи. Зараз Україна "серйозно веде переговори" про уніфікацію COVID-паспорта з Євросоюзом.

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