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В ЕС начали расследование причин резкого скачка цен на газ

Автор: Дмитрий Кузнецов

В ЕС начали расследование причин рекордного скачка цен на газ на европейских рынках. Кроме того, группа стран призвала установить общие правила покупки голубого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

"Группа стран ЕС, в которую вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, начала расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе", - написал Макогон в Facebook.

По его словам, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция призвали установить общие правила покупки газа на европейском рынке.

"Оператор ГТС Украины" поддерживает такое предложение и со своей стороны выступает за соблюдение всеми участниками газового рынка и выступает за прозрачные тарифы ЕС", - добавил глава компании.

Он напомнил, что Украина предлагает дополнительно прокачивать в Европу ежедневно 80 млн кубометров через украинскую и польскую территории. Однако "Газпром" использует меньше законтрактованных мощностей ГТС.

"Из-за искусственно созданного дефицита газа на рынке Европы цена вырастет. При этом "Газпром" продолжает ′′намекать", что с запуском ′′Северного потока-2′′ ситуация стабилизируется", - резюмировал Макогон.

Напомним, сегодня цена газа на хабе TTF в Нидерландах превышала 1900 долларов за тысячу кубометров.

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ЕвросоюзЦена на газ