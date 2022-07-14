ЕС начал обсуждать седьмой пакет санкций против России: что в него войдет

Послы стран-участниц Европейского союза сегодня, 14 июля 2022 года, начали обсуждать седьмой пакет санкций против России за войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Юзвяка.

"Послы ЕС сегодня провели консультации о новом пакете санкций против России. Завтра будут предложения, в понедельник - обсуждение, в среду - утверждение, если все пойдет хорошо", - отметил он.

По его словам, седьмой пакет санкций будет включать запрет на импорт золота, на экспорт высокотехнологичных и фармацевтических товаров двойного назначения, ограничение цен на газ. Кроме того, в санкционные списки добавят членов семей российских олигархов.