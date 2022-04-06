UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС начал накапливать снаряжения и лекарства против химических и ядерных инцидентов

Фото: еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич (flickr.com/cor-photos)
Автор: Валерия Полищук

Европейская комиссия начала операцию по накоплению запасов для усиления защиты от химических, ядерных и биологических инцидентов на фоне опасений из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы принимаем конкретные меры для повышения готовности Европы перед лицом потенциальных угроз", - сказал еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

ЕС создает два отдельных резерва: один - для защитного снаряжения, лекарств и вакцин против так называемых химических, биологических, радиологических и ядерных (ХБРЯ) угроз; второй - для дезактивирующих материалов, которые будут использоваться для дезактивации людей, инфраструктуры, зданий или транспортных средств, подвергшихся воздействию ХБРЯ-агентов.

ЕС уже начал использовать имеющиеся резервы для оказания помощи украинцам, подвергшимся возможному воздействию ядерной радиации в результате боев возле атомных станций после вторжения России в Украину.

Почти 3 млн таблеток йодида уже доставлены в Украину через Механизм гражданской защиты ЕС при содействии Франции и Испании.

Война в Украине продолжается уже 42 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюзхимическая атакаЯдерная война