ЕС начал накапливать снаряжения и лекарства против химических и ядерных инцидентов

Европейская комиссия начала операцию по накоплению запасов для усиления защиты от химических, ядерных и биологических инцидентов на фоне опасений из-за войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы принимаем конкретные меры для повышения готовности Европы перед лицом потенциальных угроз", - сказал еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.
ЕС создает два отдельных резерва: один - для защитного снаряжения, лекарств и вакцин против так называемых химических, биологических, радиологических и ядерных (ХБРЯ) угроз; второй - для дезактивирующих материалов, которые будут использоваться для дезактивации людей, инфраструктуры, зданий или транспортных средств, подвергшихся воздействию ХБРЯ-агентов.
ЕС уже начал использовать имеющиеся резервы для оказания помощи украинцам, подвергшимся возможному воздействию ядерной радиации в результате боев возле атомных станций после вторжения России в Украину.
Почти 3 млн таблеток йодида уже доставлены в Украину через Механизм гражданской защиты ЕС при содействии Франции и Испании.
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