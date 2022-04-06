ЄС почав накопичувати спорядження і ліки проти хімічних і ядерних інцидентів

"Ми вживаємо конкретних заходів для підвищення готовності Європи перед обличчям потенційних загроз", - сказав єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.

ЄС створює два окремих резервів: один - для захисного спорядження, ліків і вакцин проти так званих хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних (ХБРЯ) загроз; другий - для дезактивуючих матеріалів, які будуть використовуватися для дезактивації людей, інфраструктури, будівель або транспортних засобів, що зазнали впливу ХБРЯ-агентів.

ЄС вже почав використовувати наявні резерви для надання допомоги українцям, які зазнали можливого впливу ядерної радіації в результаті боїв біля атомних станцій після вторгнення Росії в Україну.

Майже 3 млн таблеток йодиду вже доставлені в Україну через механізм цивільного захисту ЄС за сприяння Франції та Іспанії.