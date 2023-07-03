ЄС може зняти санкції з російського банку для продовження зернової угоди, - FT

За даними джерел видання, цей крок спрямований на захист угоди щодо чорноморського зерна, що дозволяє Україні експортувати продукти харчування на світові ринки.

План Москви, запропонований у ході переговорів за посередництва ООН, дозволить підрозділу банку займатися платежами, пов'язаними з експортом зерна, повідомляє газета з посиланням на анонімні джерела.

Новому підрозділу буде дозволено використовувати глобальну систему обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яку було закрито для найбільших російських банків після вторгнення в Україну минулого року.

Крім відновлення доступу до SWIFT, Росія також домагається відновлення постачання сільгосптехніки та запчастин, зняття обмежень на страхування та перестрахування.

Будучи двома провідними світовими виробниками сільськогосподарської продукції, Росія та Україна є великими гравцями на ринках зернових та олійних культур, від пшениці та ячменю до ріпаку та соняшникової олії. Росія також домінує над ринком добрив.

Зернова угода

У липні минулого року ООН та Туреччина виступили посередниками в рамках Чорноморської зернової ініціативи з Москвою та Києвом, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою, посиленою вторгненням Росії та блокадою українських чорноморських портів.

Москва пригрозила не продовжувати угоду після 18 липня, якщо не буде виконано низку вимог, включаючи усунення перешкод для експорту російського зерна та добрив. Росія наполягає на поновленні постачання аміаку трубопроводом через Україну до чорноморського порту Одеса, який простоює з минулого року.