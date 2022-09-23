ЄС може запровадити санкції проти депутатів РФ та колаборантів за проведення "референдумів", - ЗМІ

За даними джерел видання, санкції передбачатимуть заборону на видачу віз та заморожування активів.

Крім того, країни ЄС шукають способи зупинити компанії, які відвантажують російську нафту, що продається за вищою ціною, ніж звичайна ринкова вартість.

Вони також розглядають можливість завдання удару по російськім банкам, імпорту високотехнологічних товарів і секторам економіки.

"Але коли справа доходить до фізичних осіб, "великої риби не залишається. У нас вже є повний набір олігархів і всіх, хто працює в політичних та оборонних структурах", - сказав один із джерел у ЄС.

Тим часом єдиний великий російський банк, який все ще не потрапив під санкції, - це Газпромбанк, але ЄС необхідно, щоб він залишався відкритим, оскільки він здійснює платежі за імпорт російського газу.

Нагадаємо, ЄС планує розглянути запровадження нового пакету антиросійських санкцій. Очікується розширення економічних обмежень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.