ЄС може запровадити мита на м'ясо птиці, яйця і цукор з України

Згідно з рішенням, з 6 червня жодних обмежень на постачання зернових з України не буде. Але Єврокомісії буде надано право обмежити ввезення з України м'яса птиці, яєць і цукру, якщо обсяг імпорту цих товарів перевищить середні обсяги поставок за 2022 і 2023 роки.

Обмеження можуть бути введені шляхом встановлення мит.

Очікується, що парламент проголосує це рішення в першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Потім Єврорада офіційно схвалить постанову, і вона набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

За словами доповідача з цього питання Сандри Калнієте, рішення комітету є "сильним сигналом" стійкої підтримки ЄС України та її людей.

"Продовження торговельних заходів ЄС забезпечить Україні можливість продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію до ЄС, що є найважливішим джерелом життя для української економіки. Водночас пропозиція включає в себе надійні гарантії, які гарантують, що наші фермери не будуть перевантажені раптовим зростанням імпорту", - заявила вона.

Калнієте, зазначила, що Комісія зможе знову ввести тарифи або вжити будь-яких інших необхідних заходів, якщо виявить, що імпорт певних продуктів призводить до порушень на ринку ЄС. "Це хороший баланс між продовженням нашої життєво важливої підтримки України та необхідним захистом наших ринків", - підкреслила вона.

Проблеми з імпортом з України

Нагадаємо, 4 червня 2022 року набув чинності регламент про тимчасові заходи щодо лібералізації торгівлі. У документі тимчасово призупинено низку тарифів, прописаних в Угоді про асоціацію України з ЄС. Через дію регламенту низка країн почали зазнавати збитків від перенасичення ринків продукцією з України, що призвело до протестів.

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають від Єврокомісії запровадження імпортних мит на українське зерно через нібито несумлінну конкуренцію.

Як писало Financal Times, Брюссель запровадить "запобіжні заходи", які дозволять блокувати продовольство з України, якщо це становитиме загрозу падінням цін у Польщі та інших сусідніх країнах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.