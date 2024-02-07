ЄС може ввести санкції проти пропагандиста Карлсона через інтерв'ю з Путіним, - ЗМІ

Що сталось

Цього тижня Карлсон відвідав Росію, а вже вчора, 6 лютого, заявив, що незабаром опублікує інтерв'ю з російським диктатором.

Як пояснив пропагандист, він має намір взяти інтерв'ю у Путіна через те, що, нібито, "більшість американців не мають жодного уявлення про те, чому він (Володимир Путін, - ред.) вторгся в Україну і які його цілі зараз".

Наразі зміст інтерв'ю поки що невідомий, втім, очікується, що воно буде прихильним до Росії, оскільки пропагандист неодноразово захищав країну-агресора.

Зокрема Карлсон заявив про те, що також звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Володимира Зеленського.

ЄС може запровадити санкції

За словами колишнього прем'єр-міністра Бельгії й чинного члена Європейського парламенту Гі Вергофстадта, інтерв'ю з Путіним може призвести до того, що ексведучий Fox News опиниться в конфлікті з ЄС.

"Оскільки Путін є військовим злочинцем, а ЄС накладає санкції на всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх справ також розглянула його справу (проти Такера Карлсона, - ред.)", - заявив один із законодавців.

Як пояснює видання, для того, щоб внести особу до санкційного списку ЄС, необхідно представити докази на розгляд Службі зовнішніх справ ЄС. Після цього справу передадуть на розгляд Європейській раді - органу, який складається з лідерів країн ЄС, які, зі свого боку, прийматимуть остаточне рішення щодо запровадження обмежень.

"Він (Такер Карлсон, - ред.) більше не журналіст, а пропагандист найогиднішого режиму на європейській землі, який є найбільш небезпечним для нашого миру і безпеки", - заявив колишній депутат Європарламенту Луїс Гарікано.

Ще один депутат Європарламенту Урмас Пает наголосив на тому, що Путін є не лише президентом країни-агресора, але й людиною, яка розшукується Міжнародним кримінальним судом (МКС) та звинувачується в геноциді й військових злочинах.

"Карлсон хоче надати трибуну комусь, кого звинувачують у злочинах геноциду - це неправильно. Якщо Путіну є що сказати, він повинен сказати це перед МКС. Водночас Карлсон не є справжнім журналістом, оскільки він явно висловлював свою симпатію до російського режиму і Путіна та постійно принижував Україну, яка стала жертвою російської агресії. Так от, за таку пропаганду злочинного режиму можна потрапити до списку санкцій. Це стосується, в першу чергу, заборони на в'їзд до країн ЄС", - додав Пает.