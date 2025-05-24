ЕС может отложить CBAM для Украины до 2027 года, но Киев еще не подал запрос, - Carbon Pulse

Европейская комиссия готова отложить полный запуск Механизма корректировки границ выбросов углерода (CBAM) для Украины до 1 февраля 2027 года. Но Киев еще не подал официальный запрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carbon Pulse .

Согласно правилам CBAM, отсрочка требует от пострадавшей страны официального применения статьи 30.7, которая позволяет вносить временные корректировки при исключительных обстоятельствах. Затем Комиссия должна подать отчет в Европейский парламент и Совет стран ЕС вместе с законодательным предложением.

"Эта процедура предполагает, что любое окончательное решение столкнется со значительными бюрократическими преградами. Но, несмотря на формирование рабочей группы CBAM в 2021 году для координации с официальными лицами ЕС, Украина еще не подала официальное обращение", - указывают в издании.

Запрос Украины в Европейскую комиссию об исключении CBAM, похоже, был отложен, поскольку Киев стал приоритетом для решения более острого вопроса установления пересмотренной беспошлинной системы для украинского экспорта, в частности в отношении сельскохозяйственных товаров, сказал в комментарии Carbon Pulse директор украинского GMK Center Станислав Зинченко.

Торговый представитель страны Тарас Качка сообщил, что Министерство экономики готовит официальный запрос в Комиссию, включая общее исключение и отдельное обращение по электроэнергии. Между тем, критически важно для Украины завершить запрос в течение следующих четырех-пяти месяцев, чтобы избежать перебоев в торговле, говорит Зинченко.

В издании также подчеркнули, что украинские промышленные группы прошлым летом призвали премьер-министра попросить ЕС применить подход CBAM только для отчетности для Украины во время военного положения и ранней реконструкции. Также к срочным переговорам призвали Европейская Бизнес Ассоциация и Национальная ассоциация добывающих отраслей.

"CBAM, который накладывает связанные с выбросами углерода сборы на импорт в ЕС чугуна, стали, цемента, алюминия, удобрений и электроэнергии, должен вступить в полную готовность 1 января 2026 года. С этого момента импортеры должны будут покупать сертификаты CBAM по цене, эквивалентной ценам в Системе торговли выбросами ЕС (ETS). Разрушенная войной экономика Украины испытывает наибольшие нагрузки от полного внедрения CBAM, введения нового сбора на выбросы углерода на товары, которые составляют пятую часть экспорта Киева в блок. Этот механизм может привести к потере $2,7 млрд инвестиций для Украины до 2030 года", - отметили в издании.

Ранее в Федерации работодателей Украины посчитали, что после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ, уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП, а к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро.