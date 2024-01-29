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ЄС може "обвалити" економіку Угорщини, якщо вона не підтримає пакет допомоги Україні, - FT

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Євросоюз підготував план економічних санкцій проти Угорщини, якщо вона не погодиться із наданням допомоги Україні. Мета - завдати шкоди економіці Угорщини та змусити її зняти вето.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

ЄС попередив Угорщину, якщо вона не зніме вето за допомогою України на саміті 1 лютого, інші країни ЄС публічно заявлять, що вони не надаватимуть Угорщині фінансову допомогу.

Це може призвести до того, що інвестори будуть менш зацікавлені вкладати гроші в Угорщину, що може призвести до падіння курсу угорського форинта.

У результаті це може призвести до економічних проблем в Угорщині, таких як втрата робочих місць та уповільнення економічного зростання. Під тиском ЄС Угорщина погодилася на компроміс щодо допомоги Україні.

Європейський Союз стурбований економічною вразливістю Угорщини. Угорська економіка характеризується високим державним дефіцитом, високою інфляцією, слабкою валютою та високим рівнем платежів з обслуговування боргу. Крім того, угорська економіка багато в чому залежить від закордонного фінансування, зокрема від фінансування з боку ЄС.

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що Угорщина готова підтримати план допомоги Україні на 50 млрд євро, але потребує, щоб у неї було щорічне право вето на виплати.

Інші країни ЄС відкинули цю пропозицію, побоюючись, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан буде використовувати її для того, щоб блокувати виплати щороку і домагатися подальших поступок. Однак один із дипломатів заявив, що Орбан не має можливості накласти вето на фінансування.

Деякі країни ЄС розглядали можливість застосування статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дозволяє ЄС позбавити державу-члена права голосу або заблокувати її фінансування. Однак інші країни відкинули цю ідею, оскільки вона потребує одностайної підтримки, а багато країн не хочуть запроваджувати такі серйозні санкції проти Угорщини.

Бока заявив, що важливо зберегти єдність ЄС. Він наголосив, що Угорщина готова йти на компроміси, але тільки в тому випадку, якщо вони не торкаються її життєво важливих інтересів.

Якщо компромісів не буде досягнуто, Угорщина віддасть перевагу своїй початковій пропозиції про окремий фонд для України поза бюджетом ЄС.

Вето Угорщини на допомогу Україні

У грудні 2023 року Віктор Орбан висунув умову підтримки нового пакету допомоги Україні від Європейського Союзу. Для цього організації необхідно виплатити всі кошти, заморожені для Угорщини.

До речі, Євросоюз не зміг схвалити виділення 50 млрд євро для України, оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето.

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