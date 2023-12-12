ЄС може надати Україні 15 млрд євро прибутку від заморожених активів РФ, - NYT

План ЄС щодо використання прибутку, отриманого від заморожених активів російського Центрального банку, може забезпечити Україні до 15 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Після кількох місяців політичних суперечок Європейський союз у вівторок офіційно розпочав тривалий процес виконання своєї обіцянки щодо використання грошей, отриманих від заморожених активів російського Центрального банку, для відновлення України.

Європейська комісія заявила, що погодила пропозицію, яка детально описує законний спосіб використання відсотків та інших прибутків від цих активів, що зберігаються в європейських фінансових установах, в інтересах України.

"Але, всупереч звичайній практиці, комісія не розкрила публічно свій зміст, що свідчить про те, наскільки політично небезпечний цей план для багатьох країн-членів", - пише видання.

Що може отримати Україна

План потенційно може надати Україні до 3 мільярдів євро на рік або до 15 мільярдів євро з 2023 по 2027 рік. Але ці цифри можуть варіюватися залежно від ринкових умов.

Ця пропозиція має бути схвалена Європейським парламентом і всіма 27 державами-членами і, як очікується, зустріне опір з боку деяких країн.

Видання пише, що Франція, Німеччина та Італія висловили заперечення, а Угорщина блокує окремий механізм фінансування Києва, який лідери, як очікується, обговорять пізніше цього тижня.

Спроба вивільнити гроші для України відбувається на тлі зростаючої стурбованості тим, що фінансова підтримка військових зусиль серед європейських країн і США слабшає.

У чому саме полягає план

Згідно з пропозицією, з якою ознайомилася газета The New York Times, план комісії вимагає від фінансових компаній, що володіють замороженими активами російського Центрального банку, розміщувати отриманий від них прибуток, наприклад відсотки, на окремих рахунках.

Держави-члени ЄС мають вирішити, як ці прибутки потім спрямувати в Україну, що відкриває двері для ще одних затяжних переговорів. План не використовує активи, баланс яких залишиться недоторканим.

Обмежений обсяг пропозиції також є спробою зняти побоювання з приводу майбутніх юридичних претензій Росії на ці гроші. Згідно з документом, доходи не є суверенними активами і не мають бути доступними Центральному банку Росії відповідно до застосовних правил.

Використання заморожених активів РФ

Протягом кількох місяців європейські чиновники вивчали способи вилучення доходів від російських активів на близько 300 мільярдів доларів, заблокованих після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України. Йдеться майже про 500 млрд доларів.