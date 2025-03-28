ЄС мінімально оштрафує Apple й Meta, щоб не "гнівати" Трампа, - FT

За словами людей, що знайомі з рішенням ЄС, Apple оштрафують і зобов'яжуть переглянути правила App Store. Зокрема буде закрито розслідування, яке стосувалось дизайну екрана вибору веббраузера.

Meta, своєю чергою, зобов'яжуть змінити модель "плати або погоджуйся", яка змушує користувачів давати згоду на відстеження даних, або ж платити за користування продуктами компанії без реклами.

Компанії можуть оштрафувати на суму до 10% від їхнього глобального обороту, що складає мільярди доларів. Водночас Європейська комісія бажає, щоб штрафи були набагато нижчими через те, що зведення цифрових правил ЄС є відносно новим, а рішення можуть бути оскаржені в суді.

Як пише FT, будь-які штрафи на американські технологічні компанії ризикує викликати реакцію з боку Трампа, який називав покарання "формою оподаткування" та "здирництвом за кордоном".

Очікується, що заплановані рішення представлять членам ЄС вже у п'ятницю. Оголошення штрафів заплановане на наступний тиждень, втім, термін може змінитись.