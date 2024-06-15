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Не ЄС. Мелоні розповіла, хто профінансує кредит Україні на 50 млрд доларів з активів РФ

Фото: прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Наталія Кава

Кредит Україні на суму 50 мільярдів доларів буде фінансуватиметься не країнами Європейського Союзу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила премʼєр-міністер Італії Джорджія Мелоні на пресконференції за підсумками Саміту G7, повідомляє Rai News.

Як заявила Мелоні, кошти будуть надані Сполученими Штатами Америки, Канадою, Великою Британією та можливо Японією.

"Зараз європейські країни не втручаються, тому що всі активи мобілізовані в Європі. Європа вже робить свій внесок, ухвалюючи механізм гарантій", - сказала Мелоні журналістам.

Передісторія

Вчора, 13 червня, під час саміту лідери G7 схвалили виділення Україні кредиту на 50 млрд доларів під заставу заморожених російських активів. Раніше не були відомі деталі нової кредитної програми.

Однак глава Мінфіну України Сергій Марченко зазначав, що Україна також висувала умови.

Що ще відомо про кредит для України і коли будуть гроші - у матеріалі РБК-Україна.

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