Не ЕС. Мэлони рассказала, кто профинансирует кредит Украине на 50 млрд долларов из активов РФ

Как заявила Мэлони, средства будут предоставлены Соединенными Штатами Америки, Канадой, Великобританией и возможно Японией.

"Сейчас европейские страны не вмешиваются, потому что все активы мобилизованы в Европе. Европа уже вносит свой вклад, принимая механизм гарантий", - сказала Мэлони журналистам.

Предыстория

Вчера, 13 июня, на саммите лидеры G7 одобрили выделение Украине кредита на 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов. Раньше не были известны детали новой кредитной программы.

Однако глава Минфина Украины Сергей Марченко отмечал, что Украина также выдвигала условия.

Что еще известно о кредите для Украины и когда будут деньги – в материале РБК-Украина.

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