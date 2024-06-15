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Не ЕС. Мэлони рассказала, кто профинансирует кредит Украине на 50 млрд долларов из активов РФ

Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Наталья Кава

Кредит Украине на сумму 50 миллиардов долларов будут финансироваться не странами Европейского Союза.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони на пресс-конференции по итогам Саммита G7, сообщает Rai News.

Как заявила Мэлони, средства будут предоставлены Соединенными Штатами Америки, Канадой, Великобританией и возможно Японией.

"Сейчас европейские страны не вмешиваются, потому что все активы мобилизованы в Европе. Европа уже вносит свой вклад, принимая механизм гарантий", - сказала Мэлони журналистам.

Предыстория

Вчера, 13 июня, на саммите лидеры G7 одобрили выделение Украине кредита на 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов. Раньше не были известны детали новой кредитной программы.

Однако глава Минфина Украины Сергей Марченко отмечал, что Украина также выдвигала условия.

Что еще известно о кредите для Украины и когда будут деньги – в материале РБК-Украина.

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