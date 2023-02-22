У ЄС мають намір зупинити обхід санкцій проти військової промисловості Росії

Десять країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію та країни Балтії, заявили, що "2023 рік має стати роком успіху у протидії обходу", попереджаючи, що громадська підтримка та міжнародна легітимність санкцій можуть ослабнути, якщо вони будуть визнані неефективними.

У неофіційному документі група стверджує, що особливу увагу слід приділити західним компонентам, які використовуються у російському озброєнні та військовій техніці, запчастинам, які нелегко замінити та які можуть порушити російське військове виробництво, якщо вони зникнуть.

"Ми бачимо, що Росія переходить до повністю військової економіки з метою підтримки своїх військових зусиль. Альтернативні ланцюжки поставок створюються за рахунок використання підставних компаній та посередників у колі країн навколо Росії. Особливу увагу слід приділити західним компонентам, які мають вирішальне значення для російської військової промисловості. Таким чином, невелике порушення цих виробничих ланцюжків швидко впливає на здатність Росії виробляти зброю та військову техніку", - йдеться в документі.

Рекомендації включають:

Поліпшення співпраці між національними органами та органами ЄС для забезпечення ефективного обміну інформацією між митницею, податковими органами, прокуратурою та розвідкою.

Поліпшення обміну інформацією між національними столицями та Брюсселем.

Попередження особам і компаніям з країн, що не входять до ЄС, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, про те, що їхня допомога Москві може призвести до "серйозних наслідків для їхнього доступу на внутрішній ринок".

Дипломатична координація дій із країнами, які не входять до ЄС, які допомагають Росії ухилятися від санкцій.

Створення списку компаній та секторів, що викликають занепокоєння для підвищення обізнаності.

Нагадаємо, країни Балтії та Польща хочуть полегшити застосування санкцій до членів сімей та оточення найбагатших олігархів Росії, але стикаються із опором з боку Угорщини.