В ЕС намерены пресечь обход санкций против военной промышленности России

Десять стран, включая Францию, Германию, Италию и страны Балтии, заявили, что "2023 год должен стать годом успеха в противодействии обходу", предупреждая, что общественная поддержка и международная легитимность санкций могут ослабнуть, если они будут признаны неэффективными.

В неофициальном документе группа утверждает, что особое внимание следует уделить западным компонентам, используемым в российском вооружении и военной технике, запчастям, которые нелегко заменить и которые могут нарушить российское военное производство, если они исчезнут.

"Мы видим, что Россия переходит к полностью военной экономике с целью поддержания своих военных усилий. Альтернативные цепочки поставок создаются за счет использования подставных компаний и посредников в кругу стран вокруг России. Особое внимание следует уделить западным компонентам, имеющим решающее значение для российской военной промышленности. Таким образом, небольшое нарушение этих производственных цепочек быстро оказывает значительное влияние на способность России производить оружие и военную технику", - говорится в документе.

Рекомендации включают:

Улучшение сотрудничества между национальными органами и органами ЕС для обеспечения эффективного обмена информацией между таможней, налоговыми органами, прокуратурой и разведкой.

Улучшение обмена информацией между национальными столицами и Брюсселем.

Предупреждение лицам и компаниям из стран, не входящих в ЕС, помогающим России уклоняться от санкций, о том, что их помощь Москве может привести к "серьезным последствиям для их доступа на внутренний рынок".

Дипломатическая координация действий со странами, не входящими в ЕС, которые помогают России уклоняться от санкций.

Создание списка компаний и секторов, вызывающих озабоченность, для повышения осведомленности.

Напомним, страны Балтии и Польша хотят облегчить применение санкций к членам семей и окружению самых богатых олигархов России, но сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии.