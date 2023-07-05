ЄС має відреагувати на нові економічні обмеження Китаю, - МЗС Нідерландів

Європейський Союз має відреагувати на нові правила, запроваджені Китаєм, які зобов'язують компанії мати ліцензії для імпорту двох металів, які широко використовуються у виробництві напівпровідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рішення Китаю щодо галію та германію є відповіддю на недавні експортні обмеження, введені проти нього США та їх союзниками, спрямовані на уповільнення його технологічного та військового прогресу.

"Наскільки нові правила матимуть наслідки для економіки Європи та Нідерландів, залежатиме від того, як Китай це зробить. З огляду на авторитет Європейського Союзу в торговельній політиці, перш за все ЄС має звернутися до Китаю щодо цих заходів", - йдеться у заяві МЗС Нідерландів.

Обмеження за китайськими мікросхемами

США та Нідерланди анонсували запровадження нових обмежень, які стосуватимуться китайських виробників мікросхем та ще більше обмежать продаж обладнання для їх випуску.

Також США хочуть запровадити заборону на експорт обладнання по ряду підприємств, включаючи завод, яким найбільший китайський виробник мікросхем. Ці кроки спрямовані на те, щоб запобігти використанню технологій США та ЄС для зміцнення оборонної промисловості Китаю.

Після цього Китай взявся контролювати експорт деяких металів, які широко використовуються в напівпровідникової промисловості для виробництва мікросхем.