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Росія провокує нову хвилю переселення до ЄС. Зеленський розповів, як цього уникнути

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Київ, Четвер 20 жовтня 2022 20:21
Росія провокує нову хвилю переселення до ЄС. Зеленський розповів, як цього уникнути Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Росія за допомогою своїх атак по Україні хоче спровокувати нову хвилю переселення. Євросоюз має негайно відповідати на такі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на саміті ЄС.

"Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче ще більше погіршити їх, провокуючи хвилю переселення. На це потрібно негайно відповідати", - наголосив президент, звертаючись до лідерів країн Євросоюзу.

Він деталізував, що першою відповіддю ЄС мають стати постачання ППО для України, щоб "руйнація української енергосистеми стала нереальною".

При цьому президент зазначив, що друга відповідь - нові потужні санкції проти Росії та Ірану.

"Іран має бути позбавлений будь-якої можливості та бажання постачати комусь свої дрони. Добре, що вже є перший крок, схвалені індивідуальні санкції, але це ще не відповідальність, потрібні більш системні кроки. Ми повинні зробити так, щоб цей терористичний план РФ провалився", - заявив Зеленський.

За його словами, Європа зараз має шанс на прикладі Росії та Ірану показати, що буде з будь-якою державою, яка намагатиметься "бити по європейцям чи іншим народам".

Голова української держави зазначив, що росіяни вже зруйнували понад третину української енергетичної інфраструктури.

"Росія провокує нову хвилю міграції українців до країн ЄС. Російський терор проти наших енергооб'єктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою та теплом цієї осені та взимку і щоб більше українців поїхало до європейських країн", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни посилили удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Так, у середу, 19 жовтня, вороги знищили три енергетичні об'єкти.

Також ми писали, що експерти прогнозують не таку велику хвилю переселенців з України на тлі зими, як у березні чи лютому.

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