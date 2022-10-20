Россия провоцирует новую волну переселения в ЕС. Зеленский рассказал, как этого избежать

Россия при помощи своих атак по Украине хочет спровоцировать новую волну переселения. Евросоюз должен немедленно отвечать на такие действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе саммита ЕС.

"Государство-террорист уже ухудшило социальные условия в ваших странах, но хочет еще больше ухудшить их, провоцируя волну переселения. На это нужно немедленно отвечать", - подчеркнул президент, обращаясь к лидерам стран Евросоюза.

Он детализировал, что первым ответом ЕС должны стать поставки ПВО для Украины, чтобы "разрушение украинской энергосистемы стало нереальным".

При этом президент отметил, что второй ответ - новые мощные санкции против России и Ирана.

"Иран должен быть лишен какой-либо возможности и желания поставлять кому-либо свои дроны. Хорошо, что уже есть первый шаг, одобрены индивидуальные санкции, но это еще не ответственность, нужны более системные шаги. Мы должны сделать так, чтобы этот террористический план РФ провалился", - заявил Зеленский.

По его словам, у Европы сейчас есть шанс на примере России и Ирана показать, что будет с любым государством, которое будет пытаться "бить по европейцам или другим народам".

Глава украинского государства отметил, что россияне уже разрушили более трети украинской энергетической инфраструктуры.

"Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой и чтобы больше украинцев поехало в европейские страны", - объяснил он.