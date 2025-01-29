ЄС має намір відключити від SWIFT ще 15 російських банків і заборонити алюміній, - Bloomberg

Європейський Союз готує широкий пакет санкцій напередодні третьої річниці вторгнення Росії в Україну. У 16-й пакет увійдуть банки, алюміній і судна тіньового флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел, пакет заходів пропонує санкції, які відключать близько 15 банків від системи SWIFT, а також заходи, спрямовані проти понад 70 суден тіньового флоту, що беруть участь у перевезенні російської нафти.

Також пропонується ввести поетапну заборону на імпорт російського алюмінію. Пакет санкцій дозволить європейським покупцям імпортувати російський метал за системою квот протягом одного року, перш ніж набере чинності повна заборона.

Плани потребуватимуть підтримки всіх держав-членів і можуть змінитися до того, як будуть офіційно запропоновані членам.

Заборона алюмінію

З моменту вторгнення в Україну лунали заклики до ЄС заборонити російський алюміній, і поставки Росії в блок неухильно падали, оскільки виробники шукали альтернативних постачальників. Але деякі покупці та держави-члени досі чинили опір таким заходам, посилаючись на те, що деякі ключові продукти буде важко замінити повністю.

Не факт, що ЄС погодиться на пакет, який стане 16-м за рахунком проти Росії. Угорщина все більше чинить опір додатковим санкціям проти Москви.

Цього тижня ЄС зіткнувся з труднощами під час завершення планового шестимісячного продовження режиму санкцій проти Росії, оскільки Будапешт зняв блокування всього за кілька днів до закінчення терміну дії санкцій.

Але останніми місяцями посилився тиск з метою вжиття більш жорстких заходів щодо російського металургійного сектора. Минулого року США і Велика Британія запровадили заборону на торгівлю російськими металами на Лондонській біржі металів, що від самого початку спричинило різкі коливання цін на біржі та прискорило перерозподіл світових торговельних потоків.

За даними UN Comtrade, за перші 11 місяців 2024 року ЄС імпортував з Росії близько 320 тисяч тонн необробленого алюмінію, що становить 6% від загального обсягу імпорту. Тим часом поставки в Китай різко зросли.

Раніше ЄС розглядав можливість додавання скрапленого газу (СПГ) до пакета санкцій, але, найімовірніше, це питання вирішуватимуть за допомогою дорожньої карти з поетапної відмови від цього виду товару, а не за допомогою санкцій.

Окремо ЄС цього тижня запропонував запровадити мита на решту сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі, на яку ще не поширюються мита, а також на деякі азотні добрива.