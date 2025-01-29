ЕС намерен отключить от SWIFT еще 15 российских банков и запретить алюминий, - Bloomberg

Европейский Союз готовит широкий пакет санкций в преддверии третьей годовщины вторжения России в Украину. В 16-й пакет войдут банки, алюминий и суда теневого флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников, пакет мер, предлагает санкции, которые отключат около 15 банков от системы SWIFT, а также меры, направленные против более 70 судов теневого флота, участвующих в перевозке российской нефти.

Также предлагается ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия. Пакет санкций позволит европейским покупателям импортировать российский металл по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет.

Планы потребуют поддержки всех государств-членов и могут измениться до того, как будут официально предложены членам.

Запрет алюминия

С момента вторжения в Украину звучали призывы к ЕС запретить российский алюминий, и поставки России в блок неуклонно падали, поскольку производители искали альтернативных поставщиков. Но некоторые покупатели и государства-члены до сих пор сопротивлялись таким мерам, ссылаясь на то, что некоторые ключевые продукты будет трудно заменить полностью.

Не факт, что ЕС согласится на пакет, который станет 16-м по счету против России. Венгрия все больше сопротивляется дополнительным санкциям против Москвы.

На этой неделе ЕС столкнулся с трудностями при завершении планового шестимесячного продления режима санкций против России, поскольку Будапешт снял блокировку всего за несколько дней до истечения срока действия санкций.

Но в последние месяцы усилилось давление с целью принятия более жестких мер в отношении российского металлургического сектора. В прошлом году США и Великобритания ввели запрет на торговлю российскими металлами на Лондонской бирже металлов, что изначально вызвало резкие колебания цен на бирже и ускорило перераспределение мировых торговых потоков.

По данным UN Comtrade, за первые 11 месяцев 2024 года ЕС импортировал из России около 320 тысяч тонн необработанного алюминия, что составляет 6% от общего объема импорта. Между тем поставки в Китай резко возросли.

Ранее ЕС рассматривал возможность добавления сжиженного газа (СПГ) в пакет санкций, но, скорее всего, этот вопрос будет решаться посредством дорожной карты по поэтапному отказу от этого вида товара, а не посредством санкций.

Отдельно ЕС на этой неделе предложил ввести пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию из России и Беларуси, на которую еще не распространяются пошлины, а также на некоторые азотные удобрения.