ЄС має намір виділити на підтримку України 100 млрд євро: Bloomberg дізналося деталі

За словами джерел, гроші можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо наступного семирічного бюджету, який має бути представлений наприкінці місяця.

У разі, якщо країни блоку ухвалять її в рамках бюджетних договорів, фінансування почне виплачуватися 2028 року для підтримки стабільної фінансової допомоги країні, яка охоплена війною.

Нова угода про фінансування буде слідувати існуючій моделі, в якій Єврокомісія надає допомогу Україні через гранти і дешеві гранти.

Водночас, ідея розглядається поряд з іншими варіантами і буде обговорюватися до того, як будуть опубліковані деталі наступного багаторічного фінансового плану (MFF). За словами джерел, це має відбутися 16 липня, хоча деякі елементи можуть з'явитися на більш пізньому етапі.

Також люди розповіли, що ЄК повідомила міністрам фінансів ЄС у червні, що фінансові потреби України мають бути покриті до початку 2027 року. Крім того, очікується, що збільшення на оборону цього року на 8,4 млрд доларів буде профінансовано всередині країни.

ЄК також попередила, що через війну, що триває, скорочення міжнародної допомоги та слабшу економічну активність може виникнути бюджетний дефіцит.

Комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс заявив журналістам у вівторок, що "зараз ми дійсно оцінюємо і працюємо над різними варіантами" для забезпечення фінансування на наступний рік. Він додав, що блок "готовий надавати всю необхідну підтримку Україні так довго, як це буде необхідно".

Крім того, Домбровскіс заявив, що ЄК розгляне наявні в неї варіанти збільшення допомоги "через бюджет ЄС, а також за рахунок можливостей використання доходів від російських суверенних активів" після того, як МВФ оцінить потенційний дефіцит фінансування України.