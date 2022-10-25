ЄС має намір узгодити стелю цін на газ із Британією, - Bloomberg

Як зазначає видання, низка країн Європейського Союзу наполягають на встановленні верхньої межі цін на природний газ, що використовується для вироблення електроенергії, але Єврокомісія попереджає, що будь-який такий крок має бути узгоджений, щоб уникнути підвищення попиту чи субсидування електроенергії іноземним споживачам.

В якості альтернативи ЄС мав би експортувати електроенергію за вищою ціною, ніж за внутрішньої торгівлі, що заборонено низкою міжнародних угод із партнерами. Єврокомісія поширила свою думку у вигляді документа, у якому резюмуються недоліки та вигоди такого обмеження цін.

Обмеження цін на газ є головним політичним порядком денним у Європі, оскільки уряди прагнуть приборкати безпрецедентну енергетичну кризу, викликану скороченням постачання газу Росією, колишнім найбільшим постачальником на континенті. Лідери ЄС минулого тижня погодилися вжити пакет заходів щодо зниження швидкозростаючих рахунків за газ та електроенергію, які підживлюють інфляцію, погрожуючи підштовхнути блок із 27 країн до рецесії.

У той час як більшість країн вимагають широкого обмеження оптових цін на газ, невелика група країн хоче обмежити ціни на газ, що використовується для виробництва електроенергії, за аналогією до вже реалізованої моделі, в Іспанії та Португалії. Щоб набути чинності, будь-яке обмеження ЄС ще має бути запропоноване комісією, а потім схвалено державами-членами.

Такий процес займе щонайменше кілька тижнів. На першому етапі міністрам енергетики блоку необхідно дійти згоди щодо регулювання, запропонованої комісією 18 жовтня, і прокласти шлях до ринкового втручання, що може статися на екстреному засіданні, що очікується наприкінці листопада.

У цей момент комісія матиме мандат на висування окремої пропозиції за граничними цінами, яку знову буде відправлено державам-членам, які матимуть право вносити до нього поправки. Хоча подробиць про точні дати та варіанти мало, багато дипломатів кажуть, що одночасне запровадження обох типів цінових обмежень неможливе. Будь-яке таке цінове обмеження буде тимчасовим, воно має не ставити під загрозу безпеку постачання та не допускати підвищення попиту на газ у той час, коли ЄС прагне його скоротити.

Єврокомісія повідомила державам-членам, що за можливого вужчого обмеження держави-члени повинні будуть виплатити своїм газовим електростанціям субсидію для покриття різниці між фактичною ціною на добу вперед за програмою передачі прав власності в Нідерландах та цільовою ціною на газ для виробництва електроенергії. На відміну від механізму, який діє на Піренейському півострові, інструмент, проаналізований комісією, не включає вугільні електростанції.

Субсидія не лише знизить ціну, за якою газові електростанції продають свою електроенергію на ринку, а й знизить загальну клірингову ціну, скоротивши доходи комунальних підприємств, які виробляють електроенергію з інших джерел. Декілька держав-членів запропонували, щоб субсидія обмежувала ціну на газ еквівалентом ціни TTF у розмірі 100-120 євро за мегават-годину, йдеться у повідомленні комісії.

За словами виконавчого органу ЄС, витрати на таке цінове обмеження залежатимуть від кількості газових електростанцій в окремих державах-членах. Країни, які покладаються на паливо для виробництва електроенергії, такі як Німеччина, Нідерланди та Італія, зіткнуться з найвищими витратами на необхідні субсидії. Країни, що імпортують електроенергію, що виробляється з газу, виграють від системи, і Франція стане найбільшим переможцем.

Щоб усунути розбіжності, ЄС необхідно буде створити механізм для перерозподілу витрат на обмеження цін відповідно до вигод, які воно приносить, що є важким кроком з огляду на відсутність надійних статистичних даних та політичні виклики.