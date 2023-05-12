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ЄС має намір додавити російських контрабандистів нафти, - Politico

Фото: Санкції ЄС ударять по російськихмконтрабандистам нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зусилля ЄС із закриття лазівок, що дозволяють російській нафті надходити до Євросоюзу, знайшли широку підтримку з боку країн-членів. Технічні аспекти 11-го пакету санкцій проти Росії обговорювалися у четвер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами трьох джерел видання, наразі немає серйозної протидії посиленню заходів щодо дотримання енергетичних ембарго, що діють, - навіть з боку країн, які, як вважається, отримують вигоду від незадекларованого імпорту російської нафти.

Попередній варіант пропозицій Єврокомісії щодо санкційного пакету забороняє судам, що таємно перевозять російську нафту, заходити до портів блоку. Це націлено на так званий "тіньовий флот" танкерів, що старіють, які перевозять російську нафту, оскільки ЄС заборонив імпорт російської нафти і нафтопродуктів поряд зі стелею, введеною "Великою сімкою".

Росія недостатньо суден для перевезення нафти, тому вона змушена використовувати танкери третіх країн для перевезення своєї нафти. Відповідно до аналізу S&P Global, більшість цього флоту належить Греції. Деякі судна відключають свої транспондери та GPS, щоб їх не виявили, йдеться у проекті санкцій.

Згідно з проектом, ЄС заборонить доступ до портів блоку суднам, які обходять ембарго, беруть участь у схемах з перевалки нафти та обходу цінової стелі. Штрафи будуть застосовуватися до судів, які відключають свої транспондери та GPS.

Нафтові заходи є частиною ширшого пакету санкцій, який, ймовірно, буде спрямований проти третіх країн, які розширюють торгівлю з Росією, включаючи Китай та Іран, з додатком, в якому зазначені конкретні країни та продукти. Це спроба забезпечити, щоб більш ранні раунди санкцій вплинули на російську економіку і завадили Кремлю вести війну в Україні.

Нагадаємо, пропозиція глави Єврокомісії Урсули фонд дер Ляйєн щодо 11-го пакету санкцій проти Росії була розіслана державам-членам. Воно спрямоване на закриття лазівок у торговельних обмеженнях Росії.

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