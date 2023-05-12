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ЕС намерен додавить российских контрабандистов нефти, - Politico

Фото: Санкции ЕС ударят по российским контрабандистам нефти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Усилия ЕС по закрытию лазеек, позволяющих российской нефти поступать в Евросоюз, нашли широкую поддержку со стороны стран-членов. Технические аспекты 11- го пакета санкций против России обсуждались в четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам трех источников издания, в настоящее время нет серьезного противодействия ужесточению мер по соблюдению действующих энергетических эмбарго - даже со стороны стран, которые, как считается, получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти.

Предварительный вариант предложений Еврокомиссии по санкционному пакету запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в порты блока. Это нацелено на так называемый "теневой флот" стареющих танкеров, которые перевозят российскую нефть, поскольку ЕС запретил импорт российской нефти и нефтепродуктов наряду с потолком, введенным "Большой семеркой".

У России недостаточно судов для перевозки нефти, поэтому она вынуждена использовать танкеры третьих стран для перевозки своей нефти. Согласно анализу S&P Global, большая часть этого флота принадлежит Греции. Некоторые суда отключают свои транспондеры и GPS, чтобы их не обнаружили, говорится в проекте санкций.

Согласно проекту, ЕС запретит доступ в порты блока судам, которые обходят эмбарго, участвуют в схемах по перевалке нефти и обходу ценового потолка. Штрафы будут применяться к судам, отключающим свои транспондеры и GPS.

Нефтяные меры являются частью более широкого пакета санкций, который, вероятно, будет направлен против третьих стран, расширяющих торговлю с Россией, включая Китай и Иран, с приложением, в котором указаны конкретные страны и продукты. Это попытка обеспечить, чтобы более ранние раунды санкций оказали более значительное влияние на российскую экономику и помешали Кремлю вести войну в Украине.

Напомним, предложение главы Еврокомиссии Урсулы фонд дер Ляйен по 11-му пакету санкций против России было разослано государствам-членам. Оно направлено на закрытие лазеек в торговых ограничениях России.

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