ЄС має бути на переговорах з РФ: Зеленський закликав Європу визначитись з представником
Європа має бути присутньою на переговорах з Росією попри те, що РФ цього не хоче. Водночас ЄС необхідно визначитись з представником.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.
"Звичайно, Росія, як я вам вже сказав, вони завжди не дуже підтримували присутність Європи, вони не хочуть. Вони хочуть тільки США і навіть щоб вони були не посередині між нами. Але ми сподіваємося, що так чи інакше ми знайдемо, як залучити Європу", - наголосив глава держави.
Президент заявив, що не бачить гарантій безпеки для України без Європи, як і відбудову країни. Він повідомив, що допомагати Україні буде і європейський бізнес, а також додав, що "Європа буде мати величезну роль".
"Але також з європейського боку я думаю, що нам потрібно більше чіткості щодо того, хто буде Європу представляти, і це також важливо", - підкреслив Зеленський.
Глава держави заявив на важливості присутності Європи на майбутніх переговорах в Абу-Дабі.
"Росія хоче говорити про щось нове, вони хочуть говорити про безпекову інфраструктуру в Європі. Як можна про це вести перемовини в Європі без Європи. А з ким ви будете це робити, з Китаєм? Ну цікаво", - зазначив президент.
Зеленський також додав, що "ми попрацюємо над списком тих, хто буде представляти Європу".
Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна очікує на підтвердження дати тристоронньої зустрічі зі США та Росією щодо закінчення війни. Ймовірно, переговори відбудуться у період з 6 до 10 листопада.
Раніше глава держави також повідомив, що переговори України, США та Росії щодо завершення війни можуть пройти 10 листопада.