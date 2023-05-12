ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС має бути готовим до погіршення відносин з Китаєм, - глава МЗС Литви

Новость на русском →
П'ятниця 12 травня 2023 16:43
ЄС має бути готовим до погіршення відносин з Китаєм, - глава МЗС Литви Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз має бути готовим до наслідків можливого погіршення відносин із Китаєм, як це може статися в разі конфлікту навколо Тайваню.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр сказав, що він не виступає за "розрив" із Китаєм, але вказав на нього за прикладом розриву відносин із Москвою через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року як на тип ризику, до якого блок має бути готовий.

"Хтось повинен розробити можливість того, що розрив може статися - не тому, що ми цього хотіли, як у випадку з Росією, не тому, що ми цього бажали, а тому, що ситуація, наприклад, у Тайванській протоці, була змінена силою", - сказав він.

При цьому Ландсбергіс додав, що Європа повинна буде відреагувати на такий розвиток подій, і ця реакція призведе до деякої розв'язки.

Нагадаємо, сьогодні глави МЗС країн ЄС спрямують у Стокгольм та обговорять допомогу Україні. Також на порядку денному дискусія щодо відносин між ЄС та Китаєм.

Як повідомлялося, у червні Європейський союз перегляне та відкалібрує стратегію щодо Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Китай Евросоюз Війна Росії проти України
NEWS
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу