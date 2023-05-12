ЄС має бути готовим до погіршення відносин з Китаєм, - глава МЗС Литви

Європейський союз має бути готовим до наслідків можливого погіршення відносин із Китаєм, як це може статися в разі конфлікту навколо Тайваню.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр сказав, що він не виступає за "розрив" із Китаєм, але вказав на нього за прикладом розриву відносин із Москвою через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року як на тип ризику, до якого блок має бути готовий.

"Хтось повинен розробити можливість того, що розрив може статися - не тому, що ми цього хотіли, як у випадку з Росією, не тому, що ми цього бажали, а тому, що ситуація, наприклад, у Тайванській протоці, була змінена силою", - сказав він.

При цьому Ландсбергіс додав, що Європа повинна буде відреагувати на такий розвиток подій, і ця реакція призведе до деякої розв'язки.

Нагадаємо, сьогодні глави МЗС країн ЄС спрямують у Стокгольм та обговорять допомогу Україні. Також на порядку денному дискусія щодо відносин між ЄС та Китаєм.

Як повідомлялося, у червні Європейський союз перегляне та відкалібрує стратегію щодо Китаю.

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