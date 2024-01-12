В ЄС лютують через рішення Мішеля піти у відставку достроково, - Politico

Європейські дипломати та чиновники були шоковані через рішення президента Ради ЄС Шарля Мішеля піти у відставку достроково. Він візьме участь у виборах до Європарламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що в ЄС сприйняли рішення Мішеля як те, що 48-річний бельгієць більше дбає про свої майбутні перспективи, ніж про його поточну роль. Достроковий відхід президента Європейської ради загрожує створити боротьбу за найвищі посади.

Шість дипломатів ЄС і троє чиновників ЄС заявили, що його гучна заява цього тижня ризикує створити конфлікт інтересів, оскільки Мішель балотуватиметься на одну посаду, виконуючи іншу.

Чиновник, близький до Мішеля, повідомив у коментарі виданню, що лідерів ЄС попередили про рішення президента Ради ЄС, тому воно не повинно було застати їх зненацька. Проте дехто з офіційних осіб ЄС заперечив це. За їх словами, Мішель обговорив своє рішення лише з товаришем, президентом Франції Еммануелем Макроном, а іншим просто написав електронні листи.

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш сказав Politico, що заява Мішель "трохи здивувала його".

Крім того, тепер перед виборами до Європейського парламенту Мішелю доведеться балансувати між обов'язками та своєю кампанією. Також в ЄС є побоювання, що Мішель може використовувати атрибути свого нинішнього офісу для кампанію. Наприклад, персонал і гроші.

Представники Європарламенту також невдоволені такою перспективою і закликають президента Ради ЄС раніше піти у відставку.

Також після своєї заяви Мішель зустрівся з критикою щодо того, як він виконував роботу. В ЄС припускають, що "якби Мішель вважав, що він був хорошим президентом, він, швидше за все, залишився б".

Що цьому передувало

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель в інтерв'ю бельгійським ЗМІ заявив, що має намір взяти участь у виборах до Європейського парламенту. Це передбачає, що Мішель покине посаду президента Ради ЄС достроково.

Додамо, що 48-річний Мішель є колишнім прем’єр-міністром Бельгії та з кінця 2019 року обіймає посаду голови Ради ЄС.

При цьому тимчасово очолити Європейську Раду у разі відставки чинного президента може прем'єр Угорщини Віктор Орбан, оскільки Угорщина головуватиме в ЄС з липня 2024 року до грудня.

ЗМІ припускають, що претендувати на посаду президента Ради ЄС можуть президент Румунії Клаус Йоганніс та колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.