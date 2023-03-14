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ЄС купить радар для Молдови через російські ракети, що літали над країною, - ЗМІ

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Вівторок 14 березня 2023 19:50
ЄС купить радар для Молдови через російські ракети, що літали над країною, - ЗМІ Фото: ЄС купить радар для Молдови через російські ракети, що літають над країною (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз планує виділити новий пакет зброї для Молдови, у рамках якого вперше буде придбано радар далекого виявлення для республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Зазначається, що більшість суми буде витрачено на придбання наземного радара далекого виявлення. Решта коштів призначена для закупівлі військових автомобілів, інженерної техніки, комунікаційного обладнання та програмного забезпечення для захисту від атак хакерів.

Гроші буде виділено з Європейського фонду миру, переорієнтованого після початку вторгнення РФ в Україну. Рішення про виділення коштів Молдові буде погоджено наприкінці березня або на початку квітня.

Молдова у 2022 році отримала з Європейського фонду світу близько 40 млн євро на підтримку збройних сил та сил безпеки країни. Нещодавно голова парламенту Молдови Ігор Гросу заявляв, що уряд розраховує на допомогу ЄС в оновленні протиповітряної оборони країни.

Нагадаємо, 16 лютого у Молдові виявили уламки ракети біля кордону з Україною після чергової масованої атаки росіян. Це був уже четвертий такий випадок.

Крім того, 10 лютого під час російської атаки на Україну одна з ворожих ракет пролетіла над територією Молдови.

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