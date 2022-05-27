ЕС в конце мая проведет саммит с Зеленским: что будут обсуждать

Глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что во время саммита лидеры ЕС рассмотрят ситуацию в Украине.

Одним из самых главных вопросов будет помощь нашей стране в удовлетворении потребностей в ликвидности. Также будет обсуждаться поддержка и восстановление Украины, поскольку это требует значительных глобальных усилий.

"Мы вернемся к вопросу энергетики, включая высокие цены, которые сильно бьют по нашим домам и бизнесу. Мы должны ускорить наш энергетический переход, чтобы как можно быстрее избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. На основе наших решений, принятых в Версале, мы обсудим лучшие пути продвижения вперед", - отмечает Мишель.

Также лидеры ЕС поднимут вопрос оказания помощи Украине в экспорте сельскохозяйственной продукции.

"Мы также посмотрим, как лучше координировать многосторонние инициативы в этом направлении. Несмотря на острую уязвимость африканских стран перед проблемой отсутствия продовольственной безопасности, глава Африканского союза Маки Салл присоединится к нам по видеосвязи для обсуждения этой темы", - добавил глава Европейского Совета.