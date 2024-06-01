У ЄС кажуть, що Путін заливає схід блоку фейковими новинами через Telegram

Російський диктатор Володимир Путін та "інші ворожі актори" можуть зловживати відсутністю регулювання платформи Telegram для поширення фейкових новин у східних країнах Європейського Союзу, попередив головний комісар ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Telegram — це проблема", — сказала у коментарі агентству Вера Йоурова, віце-президент Європейської комісії з цінностей і прозорості.
За її словами, російська платформа "особливо активна в східних країнах-членах, де є російськомовна меншина".
Telegram є "особливим випадком", оскільки він стверджує, що має лише 42 мільйони користувачів у ЄС — нижче 45-мільйонного порогу, який необхідно ретельно перевірити згідно з новим Законом блоку про цифрові послуги, який перешкоджає поширенню шкідливих і незаконних матеріалів в Інтернеті.
"Зараз ми перевіряємо, чи вірна ця цифра, і якщо ми виявимо, що це понад 42 мільйони, нам доведеться детально вивчити, як працює Telegram", — сказала Йоурова.
Закон про цифрові послуги набув чинності на початку цього року і дозволяє ЄС штрафувати основні платформи на суму до 6% глобальних річних продажів у разі виявлення порушень або у разі повторення порушень забороняти в'їзд до ЄС.
Російський месенджер Telegram став ключовою зброєю прокремлівських акаунтів у поширенні дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України в ЄС. Нещодавно співробітники російської розвідки використовували його для вербування дрібних злочинців для проведення диверсій у європейських столицях.
У Європейському союзі з'явиться наглядовий орган, який регулюватиме роботу месенджера Telegram. Ним має стати Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT).
Головне управління розвідки Міноборони України вважає, що Telegram в Україні потрібно врегулювати. Месенджер є легалізованим даркнетом, де, зокрема, поширюють російські ІПСО.
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