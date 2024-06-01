У ЄС кажуть, що Путін заливає схід блоку фейковими новинами через Telegram

Російський диктатор Володимир Путін та "інші ворожі актори" можуть зловживати відсутністю регулювання платформи Telegram для поширення фейкових новин у східних країнах Європейського Союзу, попередив головний комісар ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Telegram — це проблема", — сказала у коментарі агентству Вера Йоурова, віце-президент Європейської комісії з цінностей і прозорості.

За її словами, російська платформа "особливо активна в східних країнах-членах, де є російськомовна меншина".

Telegram є "особливим випадком", оскільки він стверджує, що має лише 42 мільйони користувачів у ЄС — нижче 45-мільйонного порогу, який необхідно ретельно перевірити згідно з новим Законом блоку про цифрові послуги, який перешкоджає поширенню шкідливих і незаконних матеріалів в Інтернеті.

"Зараз ми перевіряємо, чи вірна ця цифра, і якщо ми виявимо, що це понад 42 мільйони, нам доведеться детально вивчити, як працює Telegram", — сказала Йоурова.

Закон ЄС про цифрові послуги

Закон про цифрові послуги набув чинності на початку цього року і дозволяє ЄС штрафувати основні платформи на суму до 6% глобальних річних продажів у разі виявлення порушень або у разі повторення порушень забороняти в'їзд до ЄС.

Telegram як засіб поширення кремлівської дезінформації