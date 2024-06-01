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В ЕС говорят, что Путин заливает восток блока фейковыми новостями через Telegram

Суббота 01 июня 2024 00:56
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В ЕС говорят, что Путин заливает восток блока фейковыми новостями через Telegram Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российский диктатор Владимир Путин и "другие враждебные акторы" могут злоупотреблять отсутствием регулирования платформы Telegram для распространения фейковых новостей в восточных странах Европейского Союза, предупредил главный комиссар ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Telegram - это проблема", - сказала в комментарии агентству Вера Йоурова, вице-президент Европейской комиссии по ценностям и прозрачности.

По ее словам, российская платформа "особенно активна в восточных странах-членах, где есть русскоязычное меньшинство".

Telegram является "особым случаем", поскольку он утверждает, что имеет только 42 миллиона пользователей в ЕС — ниже 45-миллионного порога, который необходимо тщательно проверить по новому Закону блока о цифровых услугах, препятствующему распространению вредных и незаконных материалов в Интернете.

"Сейчас мы проверяем, верна ли эта цифра, и если мы обнаружим, что это более 42 миллионов, нам придется подробно изучить, как работает Telegram", - сказала Йоурова.

Закон ЕС о цифровых услугах

Закон о цифровых услугах вступил в силу в начале этого года и позволяет ЕС штрафовать основные платформы на сумму до 6% глобальных годовых продаж в случае выявления нарушений или в случае повторения нарушений запрещать въезд в ЕС.

Telegram как средство распространения кремлевской дезинформации

Российский мессенджер Telegram стал ключевым оружием прокремлевских аккаунтов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в ЕС. Недавно сотрудники российской разведки использовали его для вербовки мелких преступников для проведения диверсий в европейских столицах.

В Европейском союзе появится надзорный орган, регулирующий работу мессенджера Telegram. Им предстоит Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT).

Главное управление разведки Минобороны Украины считает, что Telegram в Украине нужно урегулировать. Мессенджер является легализованным даркнетом, где, в частности, распространяют российские ИПСО.

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