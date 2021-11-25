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ЕС изменит правила пересечения границы в ближайшее время

Автор: Мария Кучерявец

Европейский союз намерен изменить правила пересечения границ. Это связывают со сложной ситуацией с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллу Кириакидес в интервью La Razon.

По ее словам, ситуация с COVID-19 в Европе изменилась из-за ослабления карантинных ограничений и замедления вакцинации.

"Зима будет очень тяжелой. В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы", - отметила Кириакидес.

Она пояснила, что всем странам, в которых вакцинировано не более 80% населения, придется "принять сложные меры".

"Через несколько дней правила пересечения границ Евросоюза изменятся. Обострение пандемии требует обновления информации, передаваемой между странами. В декабре и январе нагрузка на систему здравоохранения возрастет. Как я уже отмечала, надо готовиться к суровой зиме", - резюмировала Кириакидес.

Напомним, 18 ноября Европейский союз обновил "зеленый список" стран, граждане которых могут свободно попасть на территорию блока, однако Украину в этот перечень не включили.

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Евросоюз