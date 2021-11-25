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ЄС змінить правила перетину кордону найближчим часом

Автор: Марія Кучерявець

Європейський союз має намір змінити правила перетину кордонів. Це пов'язують зі складною ситуацією з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єврокомісара з питань охорони здоров'я Стеллу Кіріакідес в інтерв'ю La Razon.

За її словами, ситуація з COVID-19 в Європі змінилася через ослаблення карантинних обмежень та уповільнення вакцинації.

"Зима буде дуже тяжкою. У грудні та січні буде велике навантаження на лікарні", - зазначила Кіріакідес.

Вона пояснила, що всім країнам, в яких вакциновано не більше 80% населення, доведеться "вжити складних заходів".

"За кілька днів правила перетину кордонів Євросоюзу зміняться. Загострення пандемії потребує оновлення інформації, що передається між штатами. У грудні та січні навантаження на систему охорони здоров'я зросте. Як я вже наголошувала, що треба готуватися до суворої зими", - резюмувала Кіріакідес.


Нагадаємо, 18 листопада Європейський союз оновив "зелений список" країн, громадяни яких можуть вільно потрапити на територію блоку, однак Україну в цей перелік не включили.

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