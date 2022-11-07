ЄС із Казахстаном спільно вироблятимуть батареї та "зелений" водень

Євросоюз та Казахстан сьогодні, 7 листопада, на кліматичній конференції COP27 уклали Меморандум про взаєморозуміння у сферах видобутку сировинних матеріалів, виробництва акумуляторних батарей та "зеленого" водню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

"Сьогодні під час участі в COP27 у Єгипті президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов підписали Меморандум про взаєморозуміння, яким починається партнерство між ЄС та Казахстаном", - йдеться у повідомленні.

Угода спрямована на постачання сировинних матеріалів та продуктів переробки. Воно також спрямоване на розвиток мереж виробництва відновлюваного водню та циклу виробництва акумуляторів.

ЄС та Казахстан зобов'язалися розробити дорожню карту на 2023-2024 роки щодо реалізації Меморандуму. При цьому вони вже погодили конкретні заходи цим шляхом на наступні півроку.