ЕС с Казахстаном будут совместно производить батареи и "зеленый" водород

Евросоюз и Казахстан сегодня, 7 ноября, на климатической конференции COP27 заключили Меморандум о взаимопонимании в сферах добычи сырьевых материалов, производства аккумуляторных батарей и "зеленого" водорода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Сегодня в ходе участия в COP27 в Египте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписали Меморандум о взаимопонимании, которым начинается партнерство между ЕС и Казахстаном", - говорится в сообщении.

Соглашение направлено на поставки сырьевых материалов и продуктов переработки. Оно также направлено ​​на развитие сетей производства возобновляемого водорода и цикла производства аккумуляторов.

ЕС и Казахстан обязались разработать дорожную карту на 2023-2024 годы по реализации Меморандума. При этом они уже согласовали конкретные мероприятия на этом пути на следующие полгода.