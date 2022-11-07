ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС с Казахстаном будут совместно производить батареи и "зеленый" водород

Новина українською →
Понедельник 07 ноября 2022 21:49
ЕС с Казахстаном будут совместно производить батареи и "зеленый" водород Фото: Евросоюз и Казахстан будут совместно производить аккумуляторы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз и Казахстан сегодня, 7 ноября, на климатической конференции COP27 заключили Меморандум о взаимопонимании в сферах добычи сырьевых материалов, производства аккумуляторных батарей и "зеленого" водорода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Сегодня в ходе участия в COP27 в Египте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписали Меморандум о взаимопонимании, которым начинается партнерство между ЕС и Казахстаном", - говорится в сообщении.

Соглашение направлено на поставки сырьевых материалов и продуктов переработки. Оно также направлено ​​на развитие сетей производства возобновляемого водорода и цикла производства аккумуляторов.

ЕС и Казахстан обязались разработать дорожную карту на 2023-2024 годы по реализации Меморандума. При этом они уже согласовали конкретные мероприятия на этом пути на следующие полгода.

Ранее мы писали, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал шесть законов, которые сокращают некоторые полномочия президента и устанавливают запрет на занятие руководящих должностей в государственных структурах его близкими родственниками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Казахстан
NEWS
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
DAILY
Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ