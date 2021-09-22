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ЕС исключит две страны из списка рекомендованных для путешествий

Автор: Мария Кучерявец

Евросоюз исключит две страны из списка безопасных направлений для путешествий в связи с коронавирусом. Речь идет о Боснии и Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"ЕС исключит Боснию и Молдову из рекомендованного списка третьих стран, для которых должны быть сняты ограничения на поездки в ЕС, в связи с ростом количества заражений коронавирусом", - написал журналист.

По его словам, список будет обновлен позже на этой неделе.

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ЕвросоюзМолдоваБосния и ГерцеговинаКоронавирус