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ЄС виключить дві країни зі списку рекомендованих для подорожей

Автор: Марія Кучерявець

Євросоюз виключить дві країни зі свого списку безпечних напрямків для подорожей у зв’язку з коронавірусом. Мова йде про Боснію і Молдову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"ЄС вилучить Боснію і Молдову з рекомендованого списку третіх країн, для яких мають бути зняті обмеження на поїздки до ЄС, у зв’язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом", - написав журналіст.

За його словами, список буде оновлений пізніше цього тижня.

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