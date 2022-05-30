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ЕС ищет альтернативный путь для вывоза миллионов тонн зерна из Украины, - Боррель

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Париж, Понедельник 30 мая 2022 17:45
ЕС ищет альтернативный путь для вывоза миллионов тонн зерна из Украины, - Боррель Фото: глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз пытается найти альтернативный путь для экспорта украинского зерна. Планируется вывезти около 20 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля France Info.

По его словам, украинскую пшеницу надо срочно экспортировать в страны, которые нуждаются в ней. При этом таким образом удастся свободить место в хранилище для следующего урожая.

Боррель считает, что украинское зерно можно вывезти по железной дороге через соседние страны, пока порты остаются заблокированы.

"Мы должны найти альтернативный путь морскому пути, но это очень сложно. Мы работаем над этим, но возможность доставить 20 млн тонн в порт на Черном море, в Румынии и Болгарии, в странах Балтии по железной дороге - это ручеек", - отметил он.

Напомним, в России заявили, что готовы создать коридор для экспорта зерна и других товаров в обмен на снятие санкций.

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