ЄС шукає альтернативний шлях для вивезення мільйонів тонн зерна з України, - Боррель
Європейський союз намагається знайти альтернативний шлях для експорту українського зерна. Планується вивезти близько 20 млн тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави європейської дипломатії Жозепа Борреля France Info.
За його словами, українську пшеницю треба терміново експортувати в країни, які потребують її. При цьому таким чином вдасться звільнити місце в сховищі для наступного врожаю.
Боррель вважає, що українське зерно можна вивезти залізницею через сусідні країни, поки порти залишаються заблоковані.
"Ми повинні знайти альтернативний шлях морському шляху, але це дуже складно. Ми працюємо над цим, але можливість доставити 20 млн тонн в порт на Чорному морі, в Румунії та Болгарії, в країнах Балтії залізницею - це струмочок", - зазначив він.
Нагадаємо, в Росії заявили, що готові створити коридор для експорту зерна та інших товарів в обмін на зняття санкцій.
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