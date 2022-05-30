ЄС шукає альтернативний шлях для вивезення мільйонів тонн зерна з України, - Боррель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави європейської дипломатії Жозепа Борреля France Info .

За його словами, українську пшеницю треба терміново експортувати в країни, які потребують її. При цьому таким чином вдасться звільнити місце в сховищі для наступного врожаю.

Боррель вважає, що українське зерно можна вивезти залізницею через сусідні країни, поки порти залишаються заблоковані.

"Ми повинні знайти альтернативний шлях морському шляху, але це дуже складно. Ми працюємо над цим, але можливість доставити 20 млн тонн в порт на Чорному морі, в Румунії та Болгарії, в країнах Балтії залізницею - це струмочок", - зазначив він.