ЄС інвестує майже мільярд євро в оборону: що отримає Європа та до чого тут Україна

Гроші підуть на зміцнення оборони Європи - зокрема, на покращення мобільності армії та захист від дронів, завдяки новим технологіям і співпраці з наукою. Вперше до проектів також можуть долучитися українські оборонні компанії.

"Посилення співпраці між оборонними підприємствами України та Європи ґрунтується на зусиллях Бюро ЄС з інновацій в оборонній сфері в Києві, спрямованих на налагодження тісніших зв'язків та подальшу інтеграцію України в європейську оборонну промислову базу, що сприятиме зміцненню спільних цілей у сфері безпеки та інновацій", - сказано у повідомленні.

Європейський оборонний фонд має загальний бюджет 7,3 млрд євро на період 2021–2027 років і є ключовим інструментом ЄС для розвитку спільних оборонних розробок. Він об’єднує компанії різного масштабу та наукові установи з країн ЄС і Норвегії.

Які проекти залучено

У 2025 році 45 млн євро з цього фонду спрямують на розвиток проривних технологій, здатних суттєво змінити або замінити наявне військове обладнання й підходи - завдяки простішим, доступнішим та ефективнішим рішенням. Серед дев’яти обраних проектів - METASTEALTH, який працює над створенням інноваційних матеріалів для стелс-технологій.

Серед відібраних проектів - український Small UAS, що займається розробкою передових безпілотних систем із використанням штучного інтелекту. Також серед переможців - ENGRTII, який об’єднує понад 45 компаній та наукових установ задля створення європейського гвинтокрила нового покоління до 2030 року. Ще один проект - EUROSWEEP - зосереджений на розробці спільної автономної системи розмінування для Європи.

Після визначення переможців Єврокомісія розпочне підготовку грантових угод з консорціумами - їх планують підписати до кінця року.

"Реалізовані проекти відіграватимуть важливу роль у формуванні майбутнього європейської оборони, сприянні створенню співпраці та інновацій в оборонній сфері та посиленні стратегічних можливостей ЄС протягом найближчих кількох років", - йдеться у повідомленні.