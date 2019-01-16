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ЕС инициировал переговоры с Украиной из-за моратория на экспорт леса

Новости » Политика    16.01.2019 - 18:20
ЕС инициировал переговоры с Украиной из-за моратория на экспорт леса
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-украину)

В ЕС считают, что долгосрочное ограничение торговли с Украиной является нарушением ключевых торговых положений соглашения

Европейский союз инициировал провести консультации с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации из-за моратория на экспорт необработанной древесины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

В сообщении говорится, что Евросоюз считает, что долгосрочное ограничение торговли с Украиной является нарушением ключевых торговых положений соглашения, которое запрещает любые формы ограничений на экспорт.

"Хотя Европейский союз решительно поддерживает законодательные меры, предпринимаемые государствами для сохранения лесов и борьбы с незаконными вырубками, ЕС неоднократно заявлял, что запрет экспорта из Украины не может считаться соответствующей или эффективной мерой для этой цели, и неоднократно предлагал сотрудничество в области сохранения и управления лесами", - говорится в заявлении.

В Брюсселе отметили, что консультации в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС являются первым шагом в решении споров.

Напомним, Порошенко 23 июля наложил вето на закон, который предусматривает ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн куб. м на период действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов и введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что критики вето на закон о контрабанде леса пытаются способствовать зарабатыванию "грязных денег" и создать проблемы в отношениях Украины с ЕС. 

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