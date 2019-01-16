ЄС ініціював переговори з Україною через мораторій на експорт лісу

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-україни)

В ЄС вважають, що довготривале обмеження торгівлі з Україною є порушенням ключових торгових положень угоди

Європейський союз ініціював провести консультації з Україною в рамках Угоди про асоціацію через мораторій на експорт необробленої деревини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.

У повідомленні говориться, що Євросоюз вважає, що довготривале обмеження торгівлі з Україною є порушенням ключових торгових положень угоди, яка забороняє будь-які форми обмежень на експорт.

"Хоча Європейський союз рішуче підтримує законодавчі заходи, що вживаються державами для збереження лісів та боротьби з незаконними вирубками, ЄС неодноразово заявляв, що заборона експорту з України не може вважатися відповідним або ефективним заходом для цієї мети, і неодноразово пропонував співробітництво в галузі збереження і управління лісами", - йдеться в заяві.

В Брюсселі зазначили, що консультації в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є першим кроком у вирішенні спорів.

Нагадаємо, Порошенко 23 липня наклав вето на закон, який передбачає обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн куб. м на період дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів і введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що критики вето на закон про контрабанду лісу намагаються сприяти зароблянню "брудних грошей" і створити проблеми у відносинах України з ЄС.