ЄС і НАТО час очолити представникам Східної Європи, - прем'єр Естонії
Представники країн Східної Європи мають претендувати на керівні посади у Європейському Союзі та НАТО під час наступних виборів, вважає прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави естонського уряду Politico.
Такі слова Каллас прозвучали як послання колегам-лідерам перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі у четвер, 23 березня.
"Ми є членами НАТО та Європейського союзу вже 19 років... Чи є у нас люди… гірші, ніж "старі" європейці? Чи ми ще не там? Я думаю, що відповідь така: ні, насправді у нас дуже хороші люди", - зазначила вона.
Також прем'єр Естонії додала, що "ми маємо бути в центрі уваги у пошуках кращих вакансій".
"Ми зарекомендували себе в обох цих організаціях", - зауважує Каллас.
Додамо, як очікується, під час саміту лідерів ЄС буде схвалено запропонований Естонією перший у своєму роді план спільних закупівель боєприпасів для України за одночасного розвитку оборонного виробництва в Європі.
Раніше глава уряду Естонії Кая Каллас закликала НАТО готуватися до тривалої війни Росії проти України.
Нагадаємо, що преса називає Каллас однією з можливих претенденток на місце генсека НАТО, оскільки повноваження чинного керівника Альянсу Йєнса Столтенберга закінчуються восени 2023 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.