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ЕС и НАТО пора возглавить представителям Восточной Европы, - премьер Эстонии

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Четверг 23 марта 2023 01:15
ЕС и НАТО пора возглавить представителям Восточной Европы, - премьер Эстонии Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (twitter.com/kajakallas)
Автор: Владимир Костырин

Представители стран Восточной Европы должны претендовать на руководящие должности в Европейском Союзе и НАТО во время следующих выборов, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы эстонского правительства Politico.

Такие слова Каллас прозвучали как послание коллегам-лидерам перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, 23 марта.

"Мы являемся членами НАТО и Европейского союза уже 19 лет... Есть ли у нас люди… хуже, чем "старые" европейцы? Или мы еще не там? Я думаю, что ответ таков: нет, на самом деле у нас очень хорошие люди", - отметила она.

Также премьер Эстонии добавила, что "мы должны быть в центре внимания в поисках лучших вакансий".

"Мы зарекомендовали себя в обеих этих организациях", - подчеркивает Каллас.

Добавим, как ожидается, во время саммита лидеров ЕС будет одобрен предложенный Эстонией первый в своем роде план совместных закупок боеприпасов для Украины при одновременном развитии оборонного производства в Европе.

Ранее глава правительства Эстонии Кая Каллас призвала НАТО готовиться к продолжительной войне России против Украины.

Напомним, что пресса называет Каллас одной из возможных претенденток на место генсека НАТО, так как полномочия действующего руководителя Альянса Йенса Столтенберга истекают осенью 2023 года.

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