ЕС и НАТО пора возглавить представителям Восточной Европы, - премьер Эстонии
Представители стран Восточной Европы должны претендовать на руководящие должности в Европейском Союзе и НАТО во время следующих выборов, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы эстонского правительства Politico.
Такие слова Каллас прозвучали как послание коллегам-лидерам перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, 23 марта.
"Мы являемся членами НАТО и Европейского союза уже 19 лет... Есть ли у нас люди… хуже, чем "старые" европейцы? Или мы еще не там? Я думаю, что ответ таков: нет, на самом деле у нас очень хорошие люди", - отметила она.
Также премьер Эстонии добавила, что "мы должны быть в центре внимания в поисках лучших вакансий".
"Мы зарекомендовали себя в обеих этих организациях", - подчеркивает Каллас.
Добавим, как ожидается, во время саммита лидеров ЕС будет одобрен предложенный Эстонией первый в своем роде план совместных закупок боеприпасов для Украины при одновременном развитии оборонного производства в Европе.
Ранее глава правительства Эстонии Кая Каллас призвала НАТО готовиться к продолжительной войне России против Украины.
Напомним, что пресса называет Каллас одной из возможных претенденток на место генсека НАТО, так как полномочия действующего руководителя Альянса Йенса Столтенберга истекают осенью 2023 года.
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