В ЕС хотят провести газовые переговоры сразу после выборов президента Украины

Комиссар ЕС по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил, что Евросоюз хочет новые энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией до августа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Шефчович хочет переговоры сразу после президентских выборов в Украине. По его словам, "времени остается мало".

"Все мы должны осознавать, что зима уже за углом. Мы должны разрешить ситуацию с поставками газа не только для следующей зимы, но, как вам известно, топ-приоритет для Европейского Союза обеспечить безопасность долгосрочному транзитному контракту через Украину, как минимум, на следующие 10 лет. Это наш приоритет. Мы хотим провести встречу как можно скорее после президентских выборов в Украине", - отметил он.

Отметим, Министерство энергетики России ожидает, что РФ и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.

Ранее сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что дальнейшие переговоры с Россией относительно газового транзита могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине.

Коболев в очередной раз подчеркнул, что запуск "Северного Потока-2" и "Турецкого потока" приведут к снижению объемов транзита по украинской ГТС к нулю и "откроет путь для полноценной российской агрессии".

Напомним, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" назвала неприемлемыми озвученные ранее Российской Федерацией условия заключения контракта на транзит газа.

Также глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае отсутствия контракта с российским "Газпромом" с 1 января 2020 года Украине для зимнего сезона необходимо накопить порядка 20 млрд кубометров газа.