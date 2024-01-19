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У ЄС хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро

П'ятниця 19 січня 2024 12:43
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У ЄС хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро Фото: у ЄС хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський парламент та Рада ЄС погодили правила протидії відмиванню грошей. Вони передбачають, зокрема, заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тисяч євро та посилюють контроль над криптовалютами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Як зазначається, для розрахунків готівкою в ЄС встановлено максимальний ліміт у 10 тисяч євро, що ускладнить злочинцям відмивання грошей. До того ж країни-члени матимуть можливість запроваджувати й нижчу максимальну межу.

Згідно з попередньою угодою, зобов’язані особи повинні будуть ідентифікувати та перевірити особу, яка здійснює операції готівкою від 3 до 10 тисяч євро. А торговці предметами розкоші також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів і повідомляти владу про підозрілі транзакції.

Суворіші правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками і яхтами.

З 2029 року новий закон також застосовуватиметься й футбольних клубів. Це пов’язано з тим, що професійний футбол з мільярдними інвестиціями з третіх країн вважається "потенційними воротами для відмивання грошей у Європі".

Окрім того, згідно з законом, планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро. Постачальники послуг криптоактивів повинні будуть застосовувати заходи належної перевірки клієнта під час здійснення операцій на суму від 1000 євро.

Зазначається, що закон ще має бути офіційно схвалений Європарламентом та країнами ЄС. Нові правила будуть контролюватися національними органами влади та координуватися новим Європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей - Anti Money Laundering Authority (AMLA).

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